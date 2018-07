Varmen skyller endnu en gang ind over landet i weekenden

Lørdag kommer temperaturerne kortvarigt ned under 25 grader, men de højere temperaturer vender strakt tilbage.

Man kan roligt finde badetøjet frem og køle ned i vandkanten denne weekend. For weekenden kan opsummeres kort:

Vejret bliver smukt og sommerligt - og endnu en gang meget tørt.

Det fortæller vagthavende meteorolog Mette Wagner fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt fredag morgen.

Det lavtryk, der har dannet byger over landet i eftermiddags- og aftentimerne torsdag, er nemlig allerede på vej mod Sverige.

Og de skyer, som folk i store dele af landet står op til fredag morgen, forsvinder hurtigt fredag formiddag, lyder det fra Mette Wagner.

- Jeg kan ikke udelukke, at der først på dagen kommer et par småbyger på Sjælland og Bornholm. Men det bliver kun lokalt, siger hun.

I hele landet ser fredagen ud til at byde på tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Og ikke mindst høje temperaturer.

- Det ser ud til at blive en varm fredag. Temperaturerne sniger sig op omkrig 27 grader. Det bliver varmest på Sjælland, mens den jyske vestkyst er præget af en lidt køligere vestenvind, siger Mette Wagner.

Ligesom fredag bliver lørdag en solrig dag, dog med lidt lavere temperaturer.

- Lørdag skruer vi en anelse ned for varmen. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 23 grader østpå og lidt køligere vestpå, siger Mette Wagner.

Vejret for tiden skruer dog ikke ned for varmen længe ad gangen, og weekenden byder kun på en enkelt dag under 25 grader.

Allerede lørdag svinger temperaturerne sig igen op på 27 grader i det meste af landet, lyder prognosen fra Mette Wagner.

Det varme vejr ser også ud til at fortsætte et stykke ind i næste uge, men omkring midt på ugen er der mulighed for et skift i vejret, der kan byde på flere byger.

/ritzau/