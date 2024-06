Ved valget søndag kan en stemme på klima ende på landbrug

For første gang nogensinde er Venstre og De Radikale gået sammen i et valgforbund forud for et valg til EU-Parlamentet - også selv om kandidater fra de to partier ligger langt fra hinanden på flere emner inden for klimapolitikken.

Valgforbund er en slags teknisk alliance, som mindsker risikoen for stemmespild for partierne.

Det sker ved, at de deler overskydende stemmer med hinanden og Moderaterne, som de også er i valgforbund med.

Derfor kan en stemme på det ene parti ende med at gå til det andet.

Tag eksempelvis CO2-afgiften, som Venstre-medlem af EU-Parlamentet Asger Christensen har kaldt for en "tudehamrende tosset" idé.

Spidskandidat Sigrid Friis (R) har foreslået at skære EU's landbrugsstøtte med 200 milliarder kroner til gavn for klimaet.

Sigrid Friis mener dog ikke, at der er en uoverensstemmelse.

- Hvis nogen er undrede eller forvirrede, er de velkommen til at spørge. Generelt oplever jeg, at de fleste folk er interesseret i at tale om politik og ikke teknik, siger hun.

Også Asger Christensen afviser, at valgforbundet skulle forvirre vælgerne eller være et problem.

- Grundlæggende går jeg til valg på min politik, på den jeg er, og på den vision jeg præsenterer for Europa. Det er den politik, man må måle og veje mig på, siger han.

De tre liberale partier er gået sammen, fordi kandidaterne har bedre chance for at blive valgt ind i EU-Parlamentet, hvis de er med i et valgforbund.

Ved et folketingsvalg er spærregrænsen to procent. Men ved EU-valget 9. juni kræver det 6,25 procent af stemmerne at opnå et mandat.

Derfor er valgforbund en måde at håndtere den højere spærregrænse. Ved at pulje stemmerne fra flere partier vil man typisk opnå en større sandsynlighed for at vinde et mandat.

Begge kandidater fremhæver, at stemmerne kan gå begge veje.

- Du kan også vende den omvendt og sige, at en stemme på Venstre kan blive en stemme på Radikale. Det er et demokratisk vilkår, når vi har indrettet valgsystemet, som vi har.

- Alternativet ville være at skulle gøre sine egne demokratiske chancer dårligere ved at stå uden for valgforbund, eller at vi skulle have et helt andet valgsystem, siger Sigrid Friis.

Alle tre partier sidder dog i den samme europæiske gruppe kaldet Renew.

