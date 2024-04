Vedvarende regn giver Fanø 19,2 millimeter nedbør på et halvt døgn

I løbet af de seneste cirka 12 timer har det lovede regnvejr resulteret i 19,2 millimeter nedbør på Fanø.

Det fortæller Trine Pedersen, som er vagthavende meteorolog hos Danmarks Metrologiske Institut (DMI).

- Det er ikke noget, som udvikler sig voldsomt. Det er vedvarende regn, siger hun mandag.

Hun oplyser, at der desuden er faldet 15 millimeter regn i Esbjerg i løbet af samme periode.

Den kraftige regn ventes at vare ved frem til tirsdag eftermiddag.

Ifølge Trine Pedersen kan det betyde meget vand på vejene. Der er også mulighed for dårlig sigtbarhed.

Det er særligt den sydvestlige del af Danmark, som allerede er eller vil blive ramt af kraftig regn.

Tidligere på mandagen lød det fra vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen, at regnvejret nogle steder kan give op til 50 millimeter nedbør på et enkelt døgn.

Landsgennemsnittet for hele april ligger på 38 millimeter. Det vil sige, at nedbør lokalt kan give en måneds regn på 24 timer.

Trine Pedersen siger mandag aften, at den prognose fortsat gælder.

Det tyder på, at den nordlige del af landet og Bornholm bliver de steder, hvor der kommer mindst regn.

DMI sendte søndag aften et varsel om kraftig regn ud. Varslet er i kategori 1, hvilket den mildeste varslingskategori.

Det betyder, at der er tale om voldsomt vejr, som kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter.

I kategori 2 og 3 er der tale om henholdsvis farligt og meget farligt vejr.

Lars Henriksen sagde tidligere på dagen, at der er kapacitet til, at vandet fra regnvejret kan nå at blive absorberet.

I Danmark har vi nemlig haft en relativt tør periode, så vandet i vores åer er faldet igen.

- Men det er klart, at kommer der over en måneds normal, så vil det nogle steder kunne sætte kloaksystemerne under pres, sagde han.

