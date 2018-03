Veganere erobrer supermarkeder og menukort

Flere er bevidste om, at kødavl belaster klimaet. Restauranter holder vegansk uge. Veganermad er blevet for alle. Det mærker især supermarkederne.

Frikadellerne er sendt ud af køkkenet, og ind kommer tofupølser og soyaschnitzler.

Et stigende antal forbrugere fravælger kød, fisk, æg og mælkeprodukter for at leve vegansk, og det afspejler sig i supermarkedernes varesortiment og på restauranternes menukort.

For første gang holder Dansk Vegetarisk Forening fra mandag vegansk uge, "Veggieweek - en uge med plantebaserede spiseoplevelser". Cirka 40 restauranter er tilmeldt, og det glæder foreningens formand, Kenneth Ibsen, at restauranter i det meste af landet er med på idéen.