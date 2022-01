Veganerpartiet ekskluderer stifter og tidligere leder

Henrik Vindfeldt har tirsdag præsenteret landbrugspolitik for Veganerpartiet, men mandag blev han ekskluderet.

Veganerpartiet har ekskluderet den tidligere leder Henrik Vindfeldt. Han var med til at stifte partiet i 2018.

Det er sket mandag. Veganerpartiet begrunder eksklusionen med krænkende og nedværdigende adfærd, hvilket Vindfeldt afviser, og han håber at kunne vende tilbage.

Det er partiets anden medstifter, Michael Monberg, som meddeler eksklusionen i en pressemeddelelse.

- Henrik er hårdtarbejdende. Men vi kan ikke længere se igennem fingre med måden at behandle sine kolleger. Det splitter organisationen indefra, og vi kan ikke tåle endnu en genstart, siger Monberg, som er politisk ordfører.

Tidligere tirsdag har Vindfeldt, som har været fremtrædende i offentligheden på partiets vegne, præsenteret politik for Veganerpartiet på Facebook.

- Veganerpartiet fremsætter et gennemgribende reformudspil, som har til hovedformål, at den konventionelle husdyrproduktion i Danmark afvikles hurtigst muligt, dog senest inden 2030, skrev Vindfeldt tirsdag klokken 12.

Altså efter at partiet mandag ifølge Monberg havde ekskluderet ham.

Vindfeldt fortæller, at han først fik beskeden om eksklusionen tirsdag, og at han forgæves har forsøgt at få fat i Michael Monberg i flere uger.

Den ekskluderede medstifter mener, at den konkrete anklage har grund i, at han har meddelt partiledelsen, at der var en anden i ledelsen, som udviste krænkende adfærd. Det var, siger Henrik Vindfeldt, han selv vidne til.

- Jeg bad dem undersøge det. Men der er åbenbart så højt et niveau af nepotisme, at det må man ikke gøre.

Vindfeldt mener, at det hele har rod i politiske uenigheder over en længere periode.

- Der har været to fløje i partiet. Og jeg repræsenterer en moderat fløj, der er interesseret i at tale politik og gerne vil have en landbrugsreform.

- Der er en anden fløj, som gerne vil udskamme kødspisere, og det er jeg bare ikke enig i. Der har været en idealistisk og en politisk uenighed i en periode. Det er blevet til et opgør, der er blevet rigtig grimt nu, siger han.

SPØRGSMÅL: Har du krænket eller talt nedværdigende til nogen, som der står her?

- Nej. Nej, folk kender mig. Jeg er en sød, flink og ung mand, der behandler alle mennesker godt. Jeg er opdraget af kvinder og har aldrig krænket noget menneske i mit liv, siger Vindfeldt.

Henrik Vindfeldt håber, at han kan vende tilbage, og han vil fortsat arbejde for landbrugsreformer.

Veganerpartiet blev i efteråret 2020 opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

Partiet fik 0,17 procent af stemmerne på landsplan ved kommunalvalget i november 2021.

Men partiet fik ikke valgt kandidater i de 16 kommuner, hvor partiet stillede op.

/ritzau/