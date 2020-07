Veganerpartiet indbyder til sejrsfest i august

Veganerpartiet er så tæt på, at have samlet nok vælgererklæringer, at de gør klar til sejrsfest i København.

Veganerpartiet, der blev stiftet i 2018, mangler tirsdag formiddag blot 797 vælgererklæringer for at nå de 20.183, der skal til for at blive godkendt som parti og komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Partiet er nu så sikker på sig selv, at det tirsdag inviterer til fest 22. august under titlen "KÆMPE FEST! VI GJORDE DET!".

- Senere på året afholder vi generalforsamling og et pressemøde.

- Men først og fremmest skal vi takke alle de frivillige for deres hårde arbejde, og det gør vi den 22. august. Alle er velkommen, skriver Lars Corvinius Olesen, kommunikations- og pressechef i partiet i en kommentar.

Med behørig respekt for de klassiske græske begreber for overmod og straf, hybris og nemesis, vurderer han, at Veganerpartier vil nå de 20.183 vælgererklæringer i næste uge.

- Men vi lover ikke noget som helst, siger han.

Når partiet har nået de krævede vælgererklæringer skal det officielt ansøge om at bliver et opstillingsberettiget parti. En godkendelsesproces, hvis tingene er i orden, tager gerne et par uger.

Først her vil partiet kunne sætte to streger under, at det er på stemmesedlen til næste valg.

Partiet fik for første gang stor opmærksomhed i 2018, da medstifter Henrik Vindfeldt forholdt daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udsagn om forhold for dyr.

Det fik Ellemann-Jensen til at svare, at han elskede bacon. Og understrege, at han altså virkelig er glad for bacon. Om veganske mandater kan pege på ham som kommende statsminister er ikke afklaret.

- I lang tid kiggede vi til venstre for midten og på Mette Frederiksen (S), fordi vi troede, at det var der, der var bedst mulighed for at opfylde vores formål.

- Men som mange andre danskere er vi lidt forvirrede over, hvad der er sket efter valget. Så vi bliver simpelthen nødt til at se, hvad der sker i resten af valgperioden, inden vi beslutter noget, siger medstifter af partiet Henrik Vindfeldt.

Generelt er partiet fortsat ved at udvikle sin politik på en lang række områder. Det vil ske i efteråret.

- Vi blev startet, fordi det gik op for os, at landbruget bedriver en skødesløs rovdrift på naturen. Og udsætter dyrene for en mishandling så grov, at vi selv kan have svært ved at forstå det.

- Vores partiprogram kommer senere på året. Men overordnet kan jeg sige, at medfølelse selvfølgeligt ikke stopper ved dyrene. Vores politik vil være baseret på medfølelse med borgerne her i samfundet, siger Henrik Vindfeldt.

/ritzau/