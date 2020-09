Veganerpartiets forperson: Vi lever vegansk og står ved det

For første gang, siden Veganerpartiet blev opstillingsberettiget, præsenterer partiet sin politik.

For knap to uger siden blev Veganerpartiet officielt opstillingsberettiget. På et pressemøde i Kødbyen i København mandag løfter partiet så sløret for den politik, partiet vil gå til valg på ved næste folketingsvalg.

- Jeg er sikker på, at jeg kan tale på hele Veganerpartiets vegne, når jeg siger, at den store drive er de dyr, vi lever med. Vi lever vegansk, og det står vi ved, siger forperson og politisk ordfører Lisel Vad Olsson.

- Vi følger veganismen, det ser vi som en kæmpe styrke. Det betyder, at vi virkelig mener det, når vi ikke ønsker at skade nogen, hvis det er praktisk muligt, siger hun.

I forbindelse med at partiet blev opstillingsberettiget, oplystes det, at partiet ikke ville udtale sig til pressen før pressemødet.

Lisel Vad Olsson mener, det er bydende nødvendigt at strukturere samfundet på ny.

- Halvdelen af Danmarks areal bruges til foderproduktion til nogen af de dyr, vi avler i Danmark, siger hun.

- Ingen politikere i dag tør eller vil adressere den absolut største forhindring for en reelt bæredygtig og anstændig fremtid.

Partiet mener ikke, at der skal drives forretning "på bekostning" af naturen.

/ritzau/