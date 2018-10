Vegetardage og hæklede vaskeklude: Højskolerne er med på klimabølgen

Flere og flere højskoler tilbyder fag og linjer, der sætter fokus på bæredygtighed, og nogle skriver endda de grønne ambitioner ind i deres værdigrundlag. På Jyderup Højskole i Nordvestsjælland er grøn omstilling en del af hverdagen

Jord under neglene. Økologi. Natur. Grøn omstilling. Bæredygtighed. Politik. Det er nogle af nøgleordene på ”Grøn Guerilla” på Jyderup Højskole. Et forløb for dem, der gerne vil lære at leve bæredygtigt. Her på denne regnfulde og vindblæste septemberdag, hvor eleverne på højskolens grønne linje er taget på stranden for at indsamle muslingeskaller og tang, kan Kristeligt Dagblads udsendte, der i øvrigt har glemt både regnjakke og gummistøvler, slå fast, at de ord ikke er en falsk varedeklaration.

Naturen og klimaet er både emnet og rammen for dagens undervisning på Grøn Guerilla. De tre elever, der går på linjen, er i dag et passende antal, der betyder, at de alle kan være i underviser Nanna Brendholdts grågrønne Saab, der nærmest går i et med landskabet på køreturen til Jyderup Strand. De få elever er dog atypisk i forhold til de foregående år, og siden Kristeligt Dagblads besøg er der også kommet flere til.

De indsamlede muslingeskaller er gode for hønsene, og tang forbedrer jordkvaliteten, forklarer de tre kvindelige elever, mens de fylder store sække, der skal med tilbage på højskolen. De er trods alt lidt bedre klædt på til vejret, men misser med øjnene og vifter vådt hår væk fra ansigtet, mens de arbejder og fortæller, hvorfor de ikke bare sidder indenfor på en dag som i dag.

”Jeg blev optaget af bæredygtighed i folkeskolen, og siden da har jeg prøvet at leve så klimavenligt som muligt. Både derhjemme, hvor jeg ikke spiser kød og har lavet affaldssystemer, og på mit arbejde, hvor jeg for eksempel har sørget for, at vi ikke bruger sugerør længere. Det lyder mega kliché-agtigt, men det er nu, vi skal gøre noget for klimaet,” siger 20-årige Nicoline Veggerby, der dog indrømmer, at hun har svært ved at opgive at flyve.

På Grøn Guerilla får eleverne konkrete redskaber til at kunne leve mere miljøvenligt, men de bliver også undervist i den teoretiske del bag det hele. Det er eleverne på Grøn Guerilla, der er foregangsmænd i højskolens grønne omstilling og dem, der er med til at tage initiativ til nye grønne tiltag. Tidligere elever har blandt andet fået indført affaldssortering, et kompostsystem, og at man tørrer hænder i vaskeklude i stedet for i papir. Højskolen har også to ugentlige vegetardage, stort fokus på madspild og affaldssortering.

Jyderup Højskole er blot en af de højskoler, der beskæftiger sig med grøn omstilling og bæredygtighed. I de senere år er der på højskolerne rundtom i landet kommet markant flere fag og linjer, der med teori eller praktisk arbejde eller begge dele skal give eleverne en større viden om, hvad man kan gøre for klimaet.