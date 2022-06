Vegetarer går i retten: Vil have valg af mad sidestillet med religion

Kommuner og regioner har krænket borgeres menneskerettigheder ved ikke at servere vegansk eller vegetarisk mad, mener vegetarforening. Men for at blive beskyttet af menneskerettighederne, er det afgørende, at den forurettedes kostvalg er udtryk for et livssyn, påpeger ekspert