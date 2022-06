Vegetarer kræver kødfrit alternativ og stævner kommuner og regioner

Kødfrie måltider er en menneskeret, lyder det fra vegetarer, der stævner to kommuner og to regioner.

Der bør være et kødfrit alternativ på menuen på hospitaler, daginstitutioner og plejehjem.

Det er kravet fra Dansk Vegetarisk Forening, der vil hive to kommuner og to regioner i retten for at få det slået fast.

Foreningen har således sendt en stævning afsted mod kommunerne Jammerbugt og København samt Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sagerne skal skabe en juridisk afklaring, lyder det fra foreningens generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl:

- Der er rigtig mange danskere, der lever vegetarisk og vegansk - cirka 180.000.

- Vi har gennem årene fået henvendelser fra mange af dem om, at de føler sig i en klemme i forhold til at kunne få tilbudt mad i offentlige institutioner, der stemmer med deres overbevisning.

Foreningen mener, at det er en menneskeret at få tilbudt et kødfrit alternativ i offentlige køkkener.

To af sagerne handler om daginstitutioner i Jammerbugt og København. De to sager handler om hospitaler i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

I alle tilfælde har institutionerne ifølge foreningen ikke haft et kødfrit alternativ på menuen.

Der er flere af de offentlige køkkener, der ifølge generalsekretæren de seneste år er blevet bevidste om også at stille med et alternativ til vegetarer og veganere.

Men det går ifølge generalsekretæren ikke stærkt nok.

- Vi oplever, at der hele tiden sker forbedringer. Men hvis det eksempelvis er en patient på et hospital eller en person på et plejehjem eller i psykiatrien, så hjælper det jo ikke noget at sige, at problemet er løst om fire-fem år. Det er her og nu, der skal ske forbedringer.

Stævningerne er indgivet ved byretten, men generalsekretæren håber, at man her vil henvise dem til landsretten grundet sagernes principielle karakter.

- Vi håber på, at domstolene vil slå fast, at man som borger har krav på et vegansk eller vegetarisk alternativ i offentlige institutioner.

- Lige nu skal familierne ligge og slås med forældrebestyrelser og institutioner, og det er ikke værdigt. Der er brug for en afklaring, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Retssagerne er støttet af flere end 1300 borgere. De har gennem donationer indsamlet knap 450.000 kroner.

