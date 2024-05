Vejdirektoratet forudser kraftig pinsetrafik fredag

2. pinsedag er en fridag for langt de fleste, og derfor er der givetvis en del, der benytter muligheden for at tage et forlænget sommerhusophold i den kommende weekend.

Det er i hvert fald forventningen hos Vejdirektoratet, der af samme årsag forventer tæt trafik på en række veje fredag eftermiddag.

Særligt i tidsrummet mellem klokken 13 og klokken 19 fredag ventes der mange biler i det vestgående spor på motorvej E20 og på rute 21 mod Sjællands Odde.

- Det bliver værst på de gængse steder, altså hen over Sjælland og Fyn og op igennem trekantsområdet og til Aarhus, siger Jesper Nielsen, der er vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

På samme måde forventes der flere steder i landet at komme ekstra tryk på vejnettet lørdag i perioden fra 11.00 til 14.00 - specielt i sommerhusområderne.

Derfor skal man tage højde for, at der kan opstå kø, og at rejsetiden kan blive forlænget.

Allerbedst er det, hvis man følger Vejdirektoratets anbefaling om helt at undgå at bevæge sig ud på ovennævnte veje i de pågældende tidsrum.

- Man kan så vidt muligt prøve at undgå myldretiden og i hvert fald køre i god tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så kan man holde sig orienteret via radioen eller på vores trafikinformationsside, trafikinfo.dk, siger Jesper Nielsen.

2. pinsedag afholdes der derudover Royal Run i fem af landets byer, hvilket også resulterer i ekstraordinært mange biler på vejene oven i den normale hjemtrafik fra sommerhusområderne.

En af værtsbyerne er Fredericia, hvor E20 møder E47. Her må der også forventes pres på trafikken i perioden fra 8.30 til 12.00.

/ritzau/