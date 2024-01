Vejdirektoratet: Kør hjemmefra i god tid mandag morgen

Kombinationen af det iskolde vintervejr og et større snefald tidligere på ugen, skaber fortsat trafikale udfordringer på de danske veje.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet trafikanter, der skal ud i myldretrafikken mandag og tirsdag morgen, til at køre forsigtigt og tage hjemmefra i god tid.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Kenneth Andersen søndag til Ritzau.

- Der er stadig sne og isglatte veje i stort set hele Danmark. Værst er det på E45 omkring Aarhus, Djurslandsmotorvejen, Herningmotorvejen og Silkeborgmotorvejen, siger han.

Her gør direktoratets vintertjeneste for øjeblikket en ihærdig indsats for at få fjernet sammenkørt is og sne, der siden midten af ugen har skabt udfordringer.

Til det formål bruges blandt andet en gummiged, der hakker isen i stykker og efterfølgende skraber den løse is væk.

Fra flere af landets politikredse meldes der ligeledes fortsat om glatte veje.

- Det bliver koldt i nat, der er meget glatte veje i politikredsen. En opfordring til trafikanter i aften og i morgen tidlig. Kør forsigtigt og hold afstand. Vis hensyn og hjælp hinanden. Kør hjemmefra i god tid, skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Vejdirektoratet opfordrer desuden til, at man pakker bilen, så man er rustet til, hvis man skulle "være uheldig og køre ind i en snedrive".

- Hvis man skal ud og køre i vintervejret, anbefaler vi, at man tager et ekstra tæppe eller en jakke med, noget varmt af drikke og lidt ekstra at spise, siger Kenneth Andersen.

Det frostkolde januarvejr ser ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ud til at fortsætte i begyndelsen af den kommende uge.

Natten til søndag var temperaturen de koldeste steder i landet i nærheden af 20 graders frost. Det oplyste Vejdirektoratet søndag morgen.

