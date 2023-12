Vejdirektoratet melder om snefald - især ved Vestkysten

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet kraftigt snefald i den nordlige halvdel af Jylland. Op mod 30 centimeter kan ramme dele af Jylland søndag.

Ifølge Kenneth Andersen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet, er det begyndt at sne.

- Det er begyndt at sne, især ved Vestkysten, og her er man begyndt at rydde vejene med sneplove. De kører helt ude ved kysten, men det er også der snevejret skulle starte. Men snevejret er på vej ind over Jylland, fortæller Kenneth Andersen til DR.

Derfor opfordrer han til, at man tænker sig godt om, hvis man skal ud at køre.

- Hvis der kommer den mængde, der er talt så skal man overveje, om det er så vigtigt, at man skal ud og køre. Vi opfordrer til, at man udsætter det, man skal, til en anden dag, hvis det ikke er strengt nødvendigt, sagde Kenneth Andersen til TV2 lørdag aften.

