Vejdirektoratet ser på ny øresundsforbindelse

Vejdirektoratet og svenske Trafikverket tjekker ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

1. juli indleder Vejdirektoratet en undersøgelse af en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg sammen med svenske Trafikverket. Arbejdet ventes færdigt i slutningen af 2020.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

HH-forbindelsen undersøges både som en vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog.

Analysen går ud fra, at brugerne skal betale forbindelsen. Projektet forudsætter ikke, at der anlægges en ny vejforbindelse Ring 5 på Sjælland.

Analysen skal blandt andet rumme forslag til linjeføringer, en vurdering af behovet for udbygning af veje i Danmark og Sverige samt en beregning af den forventede trafik - både personer og gods.

Der skal også regnes på økonomien.

Ud over den overordnede pris for vej- og togforbindelser skal det analyseres, hvad en brugerfinansieret vejforbindelse vil betyde for samfundsøkonomien og hvordan brugerne kan betale for enten en ren vejforbindelse eller en kombineret vej- og togforbindelse.

Der er afsat 17,3 millioner kroner til analysen. Heraf er 7,3 millioner kroner et EU-tilskud.

Hvis Folketinget og den svenske Riksdag beslutter at gå i gang, når undersøgelsen er færdig, kan en fast forbindelse stå klar i 2035.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det kom frem ved et møde i følgegruppen bag analysen. Det fremgår af en orientering til regionens trafik- og miljøudvalg.

Det finder Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) interessant.

- Vi kan nu sige, hvornår der kan stå en forbindelse, hvis alt kører, som det skal. Det mener jeg, er vigtigt, for det er jo det, folk spørger om ude i byen, når talen falder på en HH-forbindelse, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

- Men nu har vi et årstal, og jeg synes, det er fint, det er kommet, selv om det foreløbig er en udmelding fra embedsfolk i en styregruppe.

/ritzau/