Vejdirektoratet har salt og plove klar til snefyldt onsdag

Onsdag morgen vil snebyger ramme hele landet. Det ventes dog at blive værst i Jylland, hvor der er varslet om snefygning, hvilket i høj grad vil påvirke myldretrafikken.

Det oplyser Jens Lenskjold, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Klokken 05 i morgen tidlig bevæger snevejret sig ned gennem Aalborg og Aarhus, og det er her, vi kommer til at mærke den kraftigste vind og få mest sne i luften, siger han tirsdag aften.

Det vil ifølge ham derfor være svært at rydde vejene for sne i det tidsrum, fordi de vil blive dækket til igen kort efter.

Her kan der falde op til 15 centimeter sne de steder, hvor det bliver værst.

Derfor har DMI tirsdag udsendt en varsel om snefygning for kommunerne Holstebro, Viborg, Favrskov, Djursland og hele Nordjylland.

Og af den grund har Østjyllands Politi frarådet al unødig kørsel i hele politikredsen fra klokken 23 tirsdag til klokken 10 onsdag.

Derudover opfordrer Vejdirektoratet til at køre forsigtigt i hele landet og følge politiets anvisninger.

Det skriver direktoratet i en pressemeddelelse.

- Vi er ude at salte og er klar med alle vores sneplove. Men ved fygning er der risiko for, at vejene fyger til, siger Carina Meldgaard Frandsen, der er leder af Vejdirektoratets vintertjeneste.

Vejdirektoratet opfordrer til at orientere sig om vejr- og trafiksituationen, inden man kører ud, at følge politiets anvisninger og at køre forsigtigt.

Desuden anbefaler de at tage tæppe, skovl og eventuelt mad og drikke med i bilen.

Også den offentlige trafik vil blive påvirket af sneen, skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

Her vil togene i Nordjylland kun køre en gang i timen frem til klokken otte onsdag morgen. Ligeledes vil togene i Midtjylland køre en gang i timen. Få togafgange i Nordjylland vil være aflyst i de tidlige morgentimer.

