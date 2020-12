Vejen til 2030-klimamålet

* I sin klimahandlingsplan har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet lavet et skøn over, hvor langt Danmark er fra at kunne nå sin klimamålsætning i 2030.

* Målsætningen er at udlede 70 procent mindre drivhusgasser end i 1990.

* Som det ser ud nu, vil Danmark i 2030 udlede 13,7 millioner ton drivhusgasser for meget.

* I september lavede ministeriet et regnestykke, hvor det ville koste Danmark 16 til 24 milliarder kroner i 2030 at reducere udledningen med 16,1 millioner ton.

Kilde: Klimaministeriet

/ritzau/