Vejr og vinduesvask

* Brug som udgangspunkt lunkent vand, når du pudser vinduerne. Så får du opløst edderkoppelort og sneglespor hurtigere end med koldt vand.

* Pudser du vinduer i varmt vejr med solen på, så kan det dog være en fordel at bruge koldt vand. Ellers fordamper vandet for hurtigt, og så kan din skraber ikke nå at følge med.

* Er det frostvejr, kan det give mening at bruge varmere vand, så det ikke fryser til.

Kilder: vinduespudser Johnni Hanson, rengøringsekspert og indehaver af basicclean.dk Louise Grønhøj.

/ritzau fokus/