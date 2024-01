Vejret er årsag til stort skred ved Møns Klint

To forholdsvis store skred ved Forchhammers Pynt og Sommerspirspynten har sendt store dele af Møns Klint i havet.

Det skriver DR.

Skredet skyldes formentligt de store mængder af nedbør, vi har fået de sidste måneder og er det største skred siden 2007.

Ifølge Jane Skov Lind, der er skovrider ved Naturstyrelsen Storstrøm, har skredet dannet en halvø cirka 200 meter ude i havet fra Møns Klint.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er simpelthen store kridtmasser og sandmasser, der er styrtet i havet og nu har dannet en halvø, siger Jane Skov Lind til Ritzau.

Der sker ofte skred ved Møns Klint, men normalt ikke så store skred.

- Det er forholdsvis ualmindeligt, at vi ser så store skred, og at vi ser flere skred på samme tid. Men det er relativt almindeligt, at vi ser skred ved Møns Klint i vinter- og forårsmånederne, siger Jane Skov Lind.

Skredet i 2007 var det største skred i 50 år. Her faldt der omkring 460.000 ton kridt, sand og ler, hvilket også dannede en ny halvø, som strakte sig cirka 300 meter ud i Østersøen.

En måned senere skete et nyt skred, og klinten var lukket af sikkerhedshensyn i næsten fire måneder.

Det har TV2 Øst tidligere skrevet.

Ifølge Jane Skov Lind er det vejret, der spiller en rolle i forhold til skredne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nedbør er helt klart en faktor, som har betydning for skreddene. Og vi har jo haft enormt meget nedbør de sidste par måneder, siger hun.

Derfor kan man ifølge hende ikke gøre meget for at undgå lignende skred i fremtiden.

- Møns Klint er et sted i Danmark, hvor vi ser en klint, som er dynamisk og vild natur. Så det er ikke noget, vi kan forhindre, siger hun.

Møns Klint er et yndet udflugtsmål. Det højeste punkt - Dronningestolen - rager 128 meter op, og dermed er det landets højeste klint.

Klinten er en del af det lag af kridt, som store dele af Danmark hviler på.

/ritzau/