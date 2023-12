Vejret sætter stopper for formationsflyvning over Danmark

Det var meningen, at 11 kampfly - ti svenske og ét dansk - mandag skulle flyve over i juletræsformation over Danmark mandag. Men det sætter vejret en stopper for.

Det skriver Forsvaret i en opdatering på det sociale medie X.

- Dagens formationsflyvning med svenske og danske kampfly over Bornholm og Sjælland er desværre aflyst, da skydækket ikke giver mulighed for at se formationen fra jorden, lyder det.

Formationen er en tilbagevendende juletradition i det svenske forsvar - Försvarsmakten.

Den plejer i sagens natur at foregå i Sverige. Men i år havde svenskerne inviteret det danske forsvar med i formationen, som foruden Danmark også flyver over Sydsverige.

Søndag - da flyvningen blev annonceret - lød det, at flyvningen kunne blive aflyst på grund af vejret eller "operative forhold".

/ritzau/