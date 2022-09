Et målehold fra Beredskabsstyrelsen blev natten til tirsdag sendt til Bornholm for at måle gaskoncentration.

Vejrprognoser bruges til at forudsige gasudbredelse efter læk

Det er blandt andet prognoser for vejret, som spiller ind, når myndighederne har klarlagt, at der ikke er fare for borgere på land efter gaslækagerne fra Nord Stream 1 og 2.

Kemisk Beredskab ved Beredskabsstyrelsen har siden mandag udarbejdet prognoser for udbredelsen af gas fra lækagestederne på Nord Stream-gasledningerne.

Og det er blandt andet sket på baggrund af vejrprognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Det oplyser Beredskabsstyrelsen, der bistår Energistyrelsen og den lokale beredskabsstab på Bornholm.

- Prognoserne viser, at de koncentrationer af den udsivende gas, som potentielt kan komme over land, er meget små og langt under grænseværdierne for sundhedsfare, skriver Beredskabsstyrelsen tirsdag aften.

Der vurderes heller ikke at være risiko for liv og helbred uden for sikkerhedszonerne til havs.

Beredskabsstyrelsen har også sendt mandskab til Bornholm. Det skete natten til tirsdag. Der blev også sendt materiel, der kan måle den faktiske koncentration i luften.

- Måleholdet har været i gang siden tirsdag morgen, og målingerne bekræfter ligeledes, at der ikke er en sundhedsrisiko, skriver styrelsen.

Tidligere tirsdag oplyste Bornholms Politi også, at det vurderes, at der ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici for borgerne på Bornholm og Ertholmene som følge af gaslækagerne.

Lækagen i Nord Stream 2 blev opdaget mandag, da trykket i gasrørledningen pludselig faldt markant fra omkring 105 bar til 7 bar.

Nord Stream 2 løber fra Rusland til Tysklands nordlige kyst. Den går forbi Bornholms kyst.

Også trykket i Nord Stream 1, der ligger på samme strækning, faldt.

Geus, der laver nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland, oplyser tirsdag aften, at det har registreret to sprængningslignende rystelser i Østersøen mandag.

Tidspunktet og lokationen for rystelserne passer med tidspunkterne for de gaslækager, der er sket i Østersøen.

Den første rystelse blev registreret natten til mandag klokken 02.03 og målte 2,3 på richterskalaen. Den anden målte 2,1 og blev registreret mandag aften klokken 19.03.

