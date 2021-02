Vejrskifte får København til at lukke for færdsel på isen

Siden weekenden har det været lovligt at færdes på isen på flere søer i København. Det slutter dog nu.

Det blev en kort fornøjelse for de skøjteglade københavnere. Fra i dag, onsdag, er det ulovligt at gå ud på isen på alle søer i Københavns Kommune.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er ellers ikke mere end få dage siden, at nogle af hovedstadens søer blev åbnet for færdsel. Plusgrader og regnvejr betyder dog, at isen tør hurtigt.

- Vi tør ikke tro på, at isen kan bære i det næste døgn, siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

- Med udsigten til plusgrader og mere nedbør har vi besluttet at pille skiltene ned og lukke for adgang til isen, lyder det i meddelelsen.

Det er landets kommuner, som beslutter, hvornår færdsel på tilfrosne søer er tilladt. I de fleste kommuner vil det være, når isen er 13 centimer tyk.

I København skal isen dog være mellem 16 og 18 centimer tyk, før det tillades. Den præcise tykkelse afhænger af lokale forhold.

/ritzau/