Vejrskifte gør trafikken farlig - isslag breder sig

Køreprøver aflyses hos politiet flere steder på grund af vejret. Risiko for isslag over store dele af landet.

Skiftet fra minus- til plusgrader i vejret betyder, at mandagens trafik er noget mere risikabel end ellers. Det har blandt andet medført flere færdselsuheld i det meste af landet.

DMI varsler, at der er risiko for isslag på det meste af Sjælland og i store dele af Jylland fra Aarhus til Lemvig.

Derudover melder DMI om snefygning i hele Nordjylland.

Allerede i de tidlige morgentimer var der i det sydvestlige Jylland flere uheld på grund af det glatte føre.

På Vestmotorvejen på Sjælland væltede en lastvogn og gav trafikale problemer, og samtidig appellerer flere myndigheder til trafikanterne om at køre forsigtigt.

Mandag formiddag melder også Københavns Politi om flere glatføreuheld - dog uden personskade.

Der er også flere færdselsuheld i Nordsjælland.

- Vi har rigtig mange uheld lige nu, siger Henriette Døssing, som er kommunikations- og pressekonsulent ved Nordsjællands Politi, til TV2 Lorry.

Hun oplyser, at der ved tre af ulykkerne har været brug for en tur til hospitalet og opfordrer til forsigtig kørsel.

Glatføret har krævet et dødsoffer i trafikken, da en cirka 50-årig kvinde mandag morgen mistede livet i en ulykke på strækningen mellem Skanderborg og Ry.

På grund af vejret har politiet flere steder i landet i øvrigt aflyst køreprøver. Det gælder for eksempel i Aarhus hele dagen og i København og i Odense om formiddagen.

- Man kan sige, at man selvfølgelig skal kunne køre i al slags vejr, men når man ligefrem advarer mod at køre ud, og der er isslagsvarsel, så begynder det at være farligt at sende køreprøverne afsted, siger Michael Rask, der er indehaver af Rask Køreskole, til TV2 Østjylland.

Isslag er et fænomen, der opstår, når underafkølet regn rammer jorden og straks bliver omdannet til is. Regnen indkapsler dermed på meget kort tid alt, den rammer, i et jævnt lag is, hvilket altså kan give ekstremt glat føre.

Ifølge DMI medfører isslag risiko for et stort antal uheld med personskade til følge.

