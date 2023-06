Vejrskifte på vej: Risiko for skybrud og torden mandag

Der er et markant vejrskifte på vej, lyder det søndag fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Og det kommer ikke til at gå stille af. Der er nemlig risiko for skybrud, torden og hagl over hele landet i løbet af mandag, lyder varslet.

Det skyldes en koldfront, der trækker ind over Danmark fra vest.

- Vejrsituationen er pt. noget usikker, men det ser ud til, at der kan komme skybrud, torden, hagl og kraftige vindstød til hele landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kraftigst over Sjælland og Lolland-Falster i løbet af eftermiddag/aftenen, skriver DMI på sin hjemmeside.

Koldfronten rammer mandag morgen først Vestjylland, inden den bevæger sig videre gennem landet.

Fronten ser ud til at blive styrket undervejs af solopvarmningen, skriver DMI.

Det betyder, at uvejret kan blive særligt intenst over Sjælland og Lolland-Falster.

I hele landet er der risiko for torden, hagl og skybrud med mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Der er også risiko for kraftige vindstød på mellem 15 og 20 meter i sekundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

På Sjælland og Lolland-Falster endda op til 23 meter i sekundet.

Koldfronten varsler omslag til en uge med mere ustadigt vejr med flere skyer på himlen og perioder med lidt regn eller byger.

Tirsdag kan blive en blæsende dag med temperaturer på omkring 20 grader, skriver meteorolog Bolette Brødsgaard på DMI's hjemmeside.

Det fremgår også af hjemmesiden, at eventuel nedbør kommer til at falde på et tørt sted.

Juni har indtil videre blot budt på 10,7 millimeter vand fra oven, og tørkeindekset opgøres til 9,7 på en skala, der går til 10.

/ritzau/