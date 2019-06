Velfærdsaftalen fra 2006

* Velfærdsforliget blev indgået i 2006 af den daværende VK-regering samt Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

* Hovedsigtet er, at borgere gennemsnitligt skal have 14,5 år på pension i forhold til den gennemsnitlige levealder.

* Fra 2019 til 2022 stiger folkepensionsalderen årligt med et halvt år fra 65 år til 67 år.

* Fra 2022 og frem mod 2029 er pensionsalderen tilbage på niveauet fra før 2004 på 67 år.

* Hvert femte år beslutter Folketinget, om pensionsalderen skal stige yderligere med 15 års varsel. Den kan maksimalt stige med et år.

* Det skete senest i 2015, hvor pensionsalderen blev hævet til 68 år fra 2030. Det besluttede Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative.

* Folketinget skal næste gang beslutte en stigning i pensionsalderen i 2020. Her er planen at hæve den med yderligere et år til 69 år gældende fra 2035.

