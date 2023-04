Velfærdsråd: Civilsamfundet skal spille større rolle i velfærden

Der skal i fremtiden skabes bedre rammer for, at civilsamfundet kan bidrage mere til at løse nogle af de udfordringer, der er i velfærdssamfundet.

Sådan lyder en af 12 anbefalinger til løsninger på centrale udfordringer i det danske velfærdssamfund, som Velfærdsrådet præsenterer mandag.

Om et øget bidrag fra civilsamfundet lyder det fra rådet, at "i en fremtid, hvor der mangler arbejdskraft, og der således er behov for alle gode kræfter i opgaveløsningen, er civilsamfundet en uvurderlig ressource".

Derfor mener rådet, at civilsamfundet på en hensigtsmæssig måde skal bringes mere i spil.

Velfærdsrådet består af 33 medlemmer. Medlemmerne betegnes alle som værende en del af velfærdens maskinrum.

- I dag er der hverken medarbejdere eller penge nok til at møde såvel behov som borgernes stigende forventninger. Denne udfordring bliver kun større, hvis der ikke sættes ind, siger Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, i en pressemeddelelse.

Hun udgør sammen tidligere overborgmester i København Jens Kramer Mikkelsen, der nu er byudviklingsdirektør i Nord Real Estate Partners, formandskabet for rådet.

Rådet består blandt andet af politikere fra kommuner og regioner, offentlige ledere, civilsamfundsaktører samt private sundheds- og velfærdsleverandører.

- Arbejdsgivere, selvstændige og lønmodtagere trækker alle på, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, lyder det fra Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, i pressemeddelelsen.

- Derfor rammer det os alle hårdt, når velfærden ikke kan følge med.

En anden af anbefalingerne fra rådet lægger vægt på, at man kigger på velfærdsuddannelserne for at imødekommende den stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

Det anbefales, at uddannelserne skal gøres mere attraktive for studerende. Rådet mener ikke, at det kun handler om, at man skal "tale fagene op".

Der skal i høj grad også være fokus på at "ændre i substansen i uddannelserne, så de bedre klæder de studerende på til livet efter endt uddannelse".

Velfærdsrådet blev nedsat i januar 2022 af Dansk Erhverv mødtes for første gang i marts 2022.

De 12 anbefalinger har derfor været lidt over et år undervejs.

