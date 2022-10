Velkomposteret hestemøg sikrer kæmpe-græskar DM-titel

Et 868,8 kilo tungt græskar var ikke tungt nok til en nordisk rekord, men det var tungt nok til lørdag at løbe med titlen ved DM i Kæmpegræskar.

Det oplyser Tivoli, som var vært for DM-konkurrencen.

I år var det småt med spændingen, da de seks konkurrenter til det vindende græskar havde en vægt mellem 100 og 443 kilo. Dermed var de ikke i nærheden af Jens Peder Skønagers græskar på over de 880 kilo.

Det er også Jens Peder Skønager, der står bag den nordiske rekord, som blev sat i 2020, da han dukkede op med et græskar på 970,4 kilo.

Dermed gik DM-titlen ved DM i Kæmpegræskar lørdag altså til en, der ved, hvad han laver.

- Jeg har de rigtige frø, og jeg har nu fem års erfaring med græskardyrkning og kan mit håndværk. Hovedingrediensen er velkomposteret hestemøg, der har ligget i tre år og er dampet af, siger han efter DM-titlen i 2022.

- Dertil kommer en række forretningshemmelige gødningsblandinger.

Verdensrekorden er fra Tyskland sidste år. Her blev et græskar fra Italien vejet til over 1,2 ton.

Den verdensrekord har Jens Peder Skønager nu tænkt sig at sætte alle sejl ind på at slå.

Efter at have sat nordisk rekord i 2020 måtte Jens Peder Skønager fra Ribe sidste år afgive titlen. Den blev vundet af et 497,6 kilo tungt græskar.

Vinderen sidste år var dog ikke uden forbindelser til græskarkongen fra Ribe.

Vindergræskaret stammede nemlig fra frø fra vinderen året før: Jens Peder Skønagers 970,4 kilo tunge vinder i 2020.

Også i 2019 var det Jens Peder Skønager, der vandt DM i Kæmpegræskar.

/ritzau/