Veluddannede mister oftere jobbet efter hjernerystelse

Forsker er overrasket over, at personer med en videregående uddannelse oftere mister job efter hjernerystelse.

Personer med en videregående uddannelse forlader oftere arbejdsmarkedet efter en hjernerystelse. Det viser ny forskning ifølge Politiken.

Et studie har undersøgt 20.000 patienters tilknytning til arbejdsmarkedet, fem år efter at patienterne har fået en hjernerystelse.

Forskerne har sammenlignet om de 20.000 patienter i højere eller mindre grad har et arbejde end sammenlignelige grupper uden en hjernerystelse.

Her kan forskerne se, at for de personer, der har taget en videregående uddannelse på eksempelvis en professionshøjskole eller et universitet, vokser risikoen for at ende uden job med 115 procent, skriver Politiken.

Samme sammenligning er lavet for personer, der ikke har taget en videregående uddannelse. Her er risikoen for at stå uden job vokset med 32 procent for de personer, der har fået en hjernerystelse.

Fundet overrasker forskerne bag studiet.

- Det er på en måde helt bagvendt, siger neuropsykolog ved Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital Hana Malá Rytter til Politiken.

- Umiddelbart vil man tænke, at den her gruppe har ressourcerne til at opsøge den fornødne hjælp og klare sig ud af situationen.

Forklaringen på de højtuddannedes øgede risiko skal ifølge Politiken findes i, at en meget langsom og gradvis tilbagevenden til jobbet kan være tvingende nødvendig efter en hjernerystelse.

Opgaverne skal helst være enkle, veldefinerede og til at løse en ad gangen.

/ritzau/