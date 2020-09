Venlig hilsen fra kommunen skal coronasikre det offentlige rum

Sundhedsstyrelsen kommer med to håndbøger for at sikre arbejdspladser og offentlige rum mod corona.

Kommuner kan afslutte informationskampagner og skilte mod coronasmitte i det offentlige rum med venlige hilsner, og på kontorer kan spritten placeres strategisk.

Sådan lyder det i to nye håndbøger fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan kontorer og det offentlige rum kan sikres bedst mod smittespredning med corona.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Langt de fleste budskaber har større effekt, når der afsluttes med en personlig hilsen – eller når afsenderen opfattes som officiel og troværdig.

- Det er derfor bedre at afslutte med "Esbjerg Kommune" eller "Hilsen Esbjerg Kommune" end slet ikke at skrive noget, lyder det eksempelvis i en guide til at sikre det offentlige rum.

På arbejdspladsen opfordrer styrelsen til forskudte mødetider og opdeling af gange.

- Det er også en god idé at åbne dørene med en dørstopper flere gange om dagen, lyder det desuden i en anbefaling om, at man med fordel kan lufte ud.

I det offentlige rum kan man desuden sørge for at bruge farver til at fange folks opmærksomhed på informationsskilte.

- Selv om man kender rådene om at forebygge smitte og ved, at man skal have rene hænder og holde afstand, kan det være svært at holde fast i at gøre det, når der for eksempel er travlt på kontoret.

- Derfor giver håndbogen bud på, hvordan arbejdspladsen eller kommunen kan gøre det nemmere at følge rådene i en travl hverdag, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Styrelsen gør også opmærksom på, at der ved offentlige toiletter er en smitterisiko.

Derfor bør der holdes god afstand i køen, ligesom der kan placeres afstandsmarkører på toiletområdet.

Anbefalingerne bygger blandt andet på adfærdsforskning, skriver Sundhedsstyrelsen.

Virksomheden iNudgeyou har bistået arbejdet, lyder det. Nudging betyder at påvirke menneskers adfærd i en bestemt retning.

/ritzau/