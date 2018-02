Venner, protektioner og gudbørn siger farvel til prinsen mandag

Cirka 200 protektioner, gudbørn, venner og andre er inviteret til at besøge Christiansborg Slotskirke mandag.

Venner, gudbørn, protektioner og repræsentanter for erhvervslivet får mulighed for at besøge Christiansborg Slotskirke, hvor prins Henrik ligger på castrum doloris mandag klokken 13.

Det oplyser kongehuset ved en pressebriefing fredag.

Efterfølgende vil der være et arrangement for de omkring 200 inviterede i fløjlsgemakket i Christiansborg.

Mens prinsen ligger på castrum doloris, vil der være musik.

Castrum doloris betyder på latin sørgeforhøjning.

Det er en kongelig skik at stille en lukket ligkiste offentligt til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen.

Bisættelsen tirsdag bliver en mindre ceremoni efter prinsens eget ønske.

