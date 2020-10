Venstre åbner døren på vid gab for ny hjemrejselov

Regeringens forslag om at stramme reglerne for afviste asylansøgere ser ud til at have et stort flertal.

Regeringens forslag om at stramme en række regler, der skal øge antallet af afviste asylansøgere, der rejser hjem, finder støtte hos Venstre. Og dermed har det allerede sandsynligvis et flertal i Folketinget.

Forslaget indebærer en lang række stramninger. Det gælder blandt andet en kontant bonus for ikke at anke sin asylsag og mulighed for at granske afviste asylansøgeres private kommunikation for at fastslå deres identitet eller nationalitet.

- Vi vil meget gerne gå i forhandlinger med Socialdemokratiet om det her. Vi er i bund og grund helt enige i udspillet og har flere idéer til yderligere stramninger.

- Det er fuldstændigt essentielt for os, at vi får et mere effektivt system for især hjemsendelser og får processen speedet op. Vi skal sørge for at få folk, der har fået afslag, ud, siger Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.

Der er omkring 1100 afviste asylansøgere i Danmark fra en lang række nationer. Det er for at mindske det tal, at regeringen er kommet med sine forslag.

Ud over bonus og granskning af mobiltelefoner foreslår regeringen også, at værelser på udrejsecentre kan ryddes efter en uge, hvis beboerne bliver væk.

Mens Venstre er åbne over for forslaget, har regeringens støtteparti Enhedslisten en betydelig skepsis.

- Jeg har ikke set det i hele sin form, men jeg tror ikke, det bliver med vores stemmer. For man vil jo blandt andet købe folk ud af deres rettigheder til at anke for 20.000 kroner.

- Det er en vanvittig og umenneskelig udnyttelse af mennesker, der står i en svær situation. Det er ikke et retssamfund værdigt, siger udlændingeordfører Rosa Lund (EL).

Hun mener desuden, at det vil stride mod menneskerettighedskonventionen om ret til privatliv at granske afviste asylansøgeres mobiltelefoner.

- Så jeg håber da, regeringen snart melder ud, at det er en ommer. For det hører ingen steder hjemme, siger hun.

Mads Fuglede mener ikke, at lovgivningen går for langt eller strider mod basale rettigheder.

Hos et andet af regeringens støttepartier, De Radikale, siger udlændingeordfører Andreas Steenberg, at man anser en stramning for at være spild af ressourcer.

- Selvfølgelig skal folk rejse hjem, hvis de har fået afslag. Men det store problem er, at der er en række lande - især Iran - hvor vi ikke har hjemsendelsesaftaler.

- Vi har svært ved at se, hvordan nye tiltag skal virke, når de eksisterende ikke har virket.

- Og vi tror ikke, at folk får lyst til at rejse tilbage til eksempelvis Syrien, bare fordi man overvåger deres mobiltelefon. Og Iran vil jo slet ikke tage imod egne borgere.

