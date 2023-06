Venstre afslører holdning til mink-sms'er i næste uge

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil i løbet af den næste uge fortælle, om han mener, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal have lov til at genskabe de slettede sms'er i Minksagen.

Det fortæller han efter sin partiledertale til Folkemødet i Allinge på Bornholm lørdag.

- Det kommer jeg til at kigge ned i. Når jeg ved, hvad der er op og ned i den sag, vil jeg præsentere, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Det svar kommer jeg med i næste uge, siger han.

Sagens kerne drejer sig om at finde og gendanne slettede sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og fire andre personer tæt på sagen om aflivningen af mink i vinteren 2020 - en beslutning, som det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at træffe.

Forsvarsministeriet og Justitsministeriet meddelte dengang, at det ikke var muligt at finde sms'erne frem. Blandt andet var der på telefonerne slået en funktion til, så beskeder slettes efter en kortere periode.

Men FE blev ikke anmodet om at undersøge, om FE kunne finde beskederne i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk, har B.T. afdækket.

Faktisk havde efterretningstjenesten slet ikke lovhjemmel til det. Det skrev FE i interne notater til Forsvarsministeriet. Men oplysningerne kom aldrig frem til Folketingets Retsudvalg, skrev B.T. tirsdag.

En lang række oppositionspartier vil nu give FE mulighed for at finde data i det statslige wi-fi-netværk for at opstøve de slettede sms'er.

Og det er det, som Troels Lund Poulsen skal afsløre sin holdning til i næste uge, fortæller han på Folkemødet lørdag.

