Venstre angriber Løkke: Han er en stemme på Socialdemokratiet

Løkke vil gerne have Socialdemokratiet med i en regering, hvilket får Venstre til at lange ud efter ham.

Venstre langer hårdt ud efter partiets tidligere formand Lars Løkke Rasmussen, der har stiftet partiet Moderaterne og nu ligger godt i meningsmålinger.

Hans mandater kan blive udslagsgivende efter valget, og det har skabt fornyet interesse for, hvem han peger på. Løkke går efter at få Socialdemokratiet med i en regering hen over midten, hvilket ikke huer hans tidligere parti.

- Det står nu klart, at en stemme på Lars Løkke er en stemme på Mette Frederiksen som statsminister. Det kan Venstre selvfølgelig ikke bakke op om, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.

Hidtil har Løkke sagt, at hans mål er at få gennemtrumfet en regering, der består af partier fra både rød og blå blok. Men det har ændret sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Målet er at få Socialdemokratiet med i en regering hen over midten, siger han til mediet Zetland fredag.

- Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for, siger Løkke.

Venstre og De Konservative har hele tiden afvist at danne regering hen over midten med Socialdemokratiet.

Det skete, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på dagen for valgudskrivelsen luftede ambitionen om at danne regering over midten.

Løkke afviser at pege på, hvem han helst vil have som statsminister.

Løkke kræver dog, at Socialdemokratiet går med til en advokatvurdering af minksagen, hvis han skal pege på Mette Frederiksen som statsminister.

Venstre vil gerne sikre et blåt flertal.

- Venstre går til valg på, at Danmark skal have en ny borgerlig-liberal regering med Jakob Ellemann-Jensen som statsminister. Det håber vi, danskerne vil give mandat til. En ambitiøs og ansvarlig reformpolitik kræver et nyt blåt flertal, siger Sophie Løhde.

I meningsmålinger tordner Lars Løkke Rasmussen frem.

I den seneste måling fra Voxmeter for Ritzau ligger Moderaterne på 9,2. Det gør partiet til det tredjestørste i målingen.

I den måling havde Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne 90 mandater, hvilket er et flertal.

Under valgkampen i 2019 overraskede Løkke alle, herunder sit eget parti, da han pludselig foreslog en regering over midten.

Som daværende statsminister stod han til at tabe magten, da han kom med udmeldingen, som gav Venstre fremgang på valgdagen. Dermed lagde han afstand til de mange år, hvor han havde ført blokpolitik.

Også en anden af Venstres store profiler Søren Gade (V) har langet skarpt ud efter Løkke med henvisning til dengang.

- Hvis du som krigsfører går ud og undsiger alle din soldater lige inden en krig, bliver du skudt i ryggen. Sådan er det både i krig og politik.

- Alle i Venstre fik lige en flyvende fuckfinger. Så hvis han føler sig dårligt behandlet, skulle han måske kigge sig selv i spejlet, siger han til Altinget fredag.

/ritzau/