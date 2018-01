Venstre appellerer til fælles fodslag i blå blok

Regeringen og DF har fælles interesser, mener Venstres politiske ordfører, der opfordrer til samarbejde.

Der er mere, der samler, end skiller regeringen og Dansk Folkeparti. Derfor bør de indgå en aftale om lavere skat og strammere udlændingepolitik.

Det siger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

DF's leder, Kristian Thulesen Dahl foreslog i weekenden i Jyllands-Posten, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre danner regering i stedet for trekløverregeringen.

- Det er en floskel, at der er mere, der samler, end skiller. Men jeg synes, at der er flere ting, hvor vi bør kunne finde fælles fodslag. Jeg forstår, at partier har behov for at markere sig med deres standpunkter, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det forstår jeg godt, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance (LA) har behov for. Det, som Danmark har behov for, er, at vi enes. Det fokuserer jeg på.

Han erkender, at forløbet ikke var smukt i december. Da truede LA med at stemme mod regeringens finanslov. Det var træls, men blå blok bør fokusere på det fælles gods, mener Jakob Ellemann-Jensen.

- Der er en ganske stor fællesmængde på den blå side af hegnet. Der er en fælles interesse i at få lavet en aftale på udlændingeområdet. Og i at lette skatten på arbejde for dem, der tjener de allerlaveste lønninger i Danmark, mener Jakob Ellemann-Jensen.

- Der er en fælles interesse i at lande et solidt forsvarsforlig, så vi kan komme videre.

Han mener, at det er "udenfor min lønramme" at afgøre, hvilke partier der skal i regering efter næste valg.

- Jeg vil hellere fokusere på de opgaver, der ligger foran os. Det er mit indtryk, at det også er Thulesen Dahls hovedprioritering, siger Venstres politiske ordfører med henvisning til Dansk Folkepartis formand.

SV-regeringen i 1978-79 var præget af mistillid, hvor S og V gensidigt kiggede hinanden over skuldrene. Det har en vis afskrækkende effekt, mener han.

/ritzau/