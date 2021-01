Venstre beskylder statsministeren for tillidsbrud i coronaforløb

Statsministeren beskyldes af Venstre for tillidsbrud efter ekspertgruppes rapport om coronaforløb.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har ifølge Venstre brudt borgernes og Folketingets tillid, da hun den 11. og 12. marts sidste år først annoncerede en nedlukning af Danmark og siden bad Folketinget om at ændre epidemiloven.

Det er gruppeformand Karsten Lauritzens konklusion, efter at han har læst en rapport fra en udredningsgruppe, der har undersøgt myndighedernes håndtering af corona.

Her fremgår det, at regeringen og sundhedsmyndighederne var uenige om, hvorvidt en lukning af daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner var nødvendig.

Den uenighed blev ikke "kommunikeret klart" på pressemødet 11. marts, står i udredningsgruppens rapport. Der står videre:

- Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i blandt andet daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling.

- Den redegørelse for forløbet op til nedlukningen, som er givet i kapitel ni i denne udredning, giver ikke støtte til den formulering, som statsministeren bruger på pressemødet 11. marts 2020.

Det er blandt andet det afsnit, der får Karsten Lauritzen til at beskylde statsminister Mette Frederiksen for et tillidsbrud:

- Vi lever i et land, hvor man må kunne regne med, hvad landets regering siger, er sandheden, siger Karsten Lauritzen.

- Det her er et udtryk for et voldsomt tillidsbrud til danskerne, hvor man bare må tage ned, at det statsministeren siger, det kan man ikke regne med. Det er meget alvorligt. Særligt når vi står i en krise.

Dagen efter pressemødet - 12. marts - bliver Folketinget bedt af regeringen om at ændre epidemiloven.

Her bliver "Sundhedsstyrelsens forbehold for revisionen af epidemiloven ikke tydeligt nok videreformidlet til Folketinget", skriver udredningsgruppen.

Det kalder Karsten Lauritzen "meget kritisabelt" og giver ifølge ham Folketinget urimelige vilkår for at vurdere den lovændring, som regeringen ønsker.

Venstre ønsker nu at få statsminister Mette Frederiksen i samråd for at afgive en forklaring.

/ritzau/