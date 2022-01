Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er overrasket over sigtelsen mod eksministeren i FE-sag.

Venstre: Claus Hjort ville aldrig forsøge at skade Danmark

Den igangværende sag om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor chefen for FE, Lars Findsen, sidder fængslet, har taget endnu en opsigtsvækkende drejning.

Fredag har den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyst, at han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109. Den handler om at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, er overrasket. Det siger hun i en skriftlig kommentar.

- Claus har haft en lang og flot karriere som folkevalgt og som minister. Jeg holder meget af ham som menneske og kollega, og jeg kender ham godt.

- Derfor ved jeg, at han er optaget af at tjene Danmark og aldrig ville forsøge at skade danske interesser. Det er stik imod hans karakter, og derfor er jeg også overrasket over sigtelsen mod ham.

- Jeg kender ikke til substansen i sagen, og derfor har jeg ikke flere kommentarer til sigtelsen, siger Løhde.

I en anden udtalelse udsendt af Venstre siger Hjort Frederiksen selv:

- Jeg har ytret mig som folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende. Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser.

Flere detaljer er der ikke sluppet ud om sagen. Men torsdag var en række juraeksperter ude i flere medier med en vurdering af, at Hjort Frederiksen kan have brudt sin tavshedspligt.

Hjort Frederiksen, som ikke genopstiller til Folketinget ved næste valg, har ved flere lejligheder bekræftet et overvågningssamarbejde mellem Danmark og USA. Senest i et interview i programmet "Lippert" på TV 2 News i december.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har i hvert fald været med til at orientere om, at den aftale fandtes, sagde Hjort Frederiksen blandt andet med henvisning til et overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste, National Security Agency (NSA).

Det er dog uvist, om det netop er de citater, som Venstre-manden er sigtet for.

