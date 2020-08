Blå partier: Vovet af regeringen at tage imod kvoteflygtninge nu

Regeringen svigter valgløfter og øger integrationsproblemer med beslutning om kvoteflygtninge, mener V og DF.

- Det er ikke tiden til at tage imod flere flygtninge i Danmark.

Sådan lyder det fra Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede. Udmeldingen kommer, efter at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag har besluttet, at Danmark i år skal tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda.

- Den socialdemokratiske regering er i gang med at rulle den stramme udlændingepolitik tilbage på trods af løfter om det modsatte, siger Mads Fuglede.

Også Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, kritiserer beslutningen. I lyset af de fortsatte integrationsudfordringer bør Danmark ikke tage imod flere, uanset om det er migranter, spontane asylansøgere eller kvoteflygtninge, mener Pia Kjærsgaard.

- Vi skal have et totalt stop, og der skal styr på dem, der er her. Det er vovet i den nuværende situation at sige, at nu kan vi godt begynde at tage imod kvoteflygtninge, siger Pia Kjærsgaard.

Hun kalder beslutningen "et skråplan", som ikke harmonerer med valgløfterne fra Socialdemokratiet.

Både Pia Kjærsgaard og Mads Fuglede henviser til, at statsminister Mette Frederiksen (S) i valgkampen fastslog, at hun ville være garant for en fortsat stram udlændingepolitik i Danmark.

Samtidig har Mette Frederiksen flere gange fastslået, at integrationsproblemerne i Danmark er så omfattende, at sammenhængskraften er udfordret.

Men efter valgsejren har regeringen lyttet for meget til støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten og i stedet lempet udlændingepolitikken, mener Venstre og Dansk Folkeparti.

- Regeringen har hævet de sociale ydelser til arbejdsløse udlændinge, og der er store integrationsproblemer i Danmark senest dokumenteret i en ny dansk undersøgelse, der viser, at rigtig mange syriske flygtninge ikke har noget arbejde, selv om de har været her i flere år.

- Så nej, vi mener ikke det er nogen god idé at tage imod flere flygtninge. Der skal langt bedre styr på integrationen, før det kan blive aktuelt, siger Mads Fuglede.

