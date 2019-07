Venstre: Danmark bør straks gå med i flådemission ved Iran

Danske skibe skal sikkert gennem Hormuzstrædet. Derfor er europæisk kollision passende, mener Venstre.

Danmark bør straks tilslutte sig et britisk forslag om, at der bliver lavet en fælles flådemission, som kan beskytte skibe gennem Hormuzstrædet, der på det seneste har været centrum for en konflikt mellem USA og Iran.

Sådan lyder det fra Venstres folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen, der før valget var udenrigsordfører.

- Vi er den femtestørste søfartsnation i verden. Derfor er det ekstremt vigtigt for os, at der er fri passage i Golfen.

- Lige nu er problemet, at skibstrafikken bliver truet. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for danske arbejdspladser og økonomi, hvis vi ikke gør noget, og derfor skal vi sige ja til forslaget, siger Michael Aastrup Jensen.

De seneste måneder har der været flere hændelser i Hormuzstrædet, hvor skibe er blevet angrebet.

Forslaget om at beskytte skibene i strædet kom mandag aften fra Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Hunt.

Han har diskuteret forslaget med en række udenrigsministre i Europa - herunder danske Jeppe Kofod (S).

Michael Aastrup Jensen hæfter sig ved, at der er tale om en europæisk mission.

- Ved at gå sammen med vores europæiske partnere kan vi arbejde i to spor.

- På den ene side kan vi lave en politimæssig opgave med at sikre skibstrafikken.

- På den anden side holder vi fast i det diplomatiske spor med det iranske styre, hvor vi gør alt for at holde ved atomaftalen, siger han.

Michael Aastrup Jensen henviser til, at synspunktet om atomaftalen adskiller sig fra det amerikanske, hvor præsident Donald Trump sidste år trak sig fra aftalen.

Den går på, at iranerne ikke udvikler atomvåben mod til gengæld at få ophævet økonomiske sanktioner fra USA.

I maj trak Iran sig fra dele af atomaftalen, og landet har for nylig skruet op for berigelsen af uran.

