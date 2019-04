Venstre: De blå partier er garant for få asylansøgere

Det får konsekvenser for Danmark, hvis S kommer til magten og lemper udlændingepolitikken, siger Støjberg.

Hvis danskerne ønsker at stram udlændingepolitik, så skal de borgerlige beholde magten.

Bliver Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, statsminister efter folketingsvalget, kommer der lempelser, som vil skade Danmark. Både økonomisk og værdimæssigt.

Det var overordnet set budskabet fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tirsdag på et pressemøde.

Meldingen fra Venstre kommer på baggrund af de seneste politiske udmeldinger på udlændinge- og integrationsområdet.

Med det henvises der til en melding fra De Radikales leder, Morten Østergaard, til Socialdemokratiet i sidste uge.

De Radikale meddelte, at dele af den stramme udlændingepolitik skal droppes. For ellers støtter De Radikale ikke S-formand Mette Frederiksen som statsminister.

- Det står klart, at Morten Østergaards krav betyder, at paradigmeskiftet rulles tilbage med en rød regering. Det er den helt forkerte vej at gå og er stærkt bekymrende, siger Støjberg.

- Derfor er der behov for at sige, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis Socialdemokratiet kommer til magten og lemper udlændingepolitikken, siger hun.

Morten Østergaard henviser til de udlændingestramninger, som Socialdemokratiet har lavet med regeringen og Dansk Folkeparti. De seneste stramninger kaldes for et paradigmeskift i udlændingepolitikken.

/ritzau/