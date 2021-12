Venstre: Endnu ingen beslutning om Støjbergs værdighed

Venstre vil først senere beslutte, om partiet vil stemme for at erklære sin tidligere næstformand uværdig.

Venstre har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt man vil stemme for at erklære tidligere udlændinge- og integrationsminister og Venstre-næstformand Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, dagen efter, at Inger Støjberg er idømt 60 dages ubetinget fængsel for forsætligt at bryde ministeransvarsloven.

- Det er en drøftelse, som vi tager i Venstres folketingsgruppe. Og det begynder vi på i morgen (onsdag, red.). Jeg har den holdning og respekt for Venstres gruppe, at det er en snak, vi tager der.

- Men jeg forstår godt, at der bliver spurgt. Det er et vigtigt spørgsmål, og jeg lover, at vi kommer til at svare på det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller yderligere, at han havde håbet på en frifindelse.

- Jeg tror, vi alle sammen lige sank en ekstra gang, da vi hørte kendelsen i går. Det er en meget klar dom. Men også en meget hård dom, siger formanden.

Da Venstre selv havde regeringsmagten med et borgerligt flertal bag sig, stod partiet last og brast med Inger Støjberg. Og satte sig imod, at sagen om ulovlig adskillelse af asylpar blev undersøgt at en kommission.

Ellemann-Jensen selv har sagt, at der ikke var noget at komme efter.

- De udtalelser ser ikke heldige ud i dag. Meget står klart i bagklogskabens ulideligt klare skær, siger han nu og fortsætter om den daværende regerings ansvar for hele forløbet:

- Det er klart, at alle, som var en del af det kollektiv, har et ansvar for, hvad der skete dengang.

- Det vigtige for mig er, at kommissionsrapporten gjorde os klogere. Og derfor støttede vi også op om en rigsretssag, siger han.

/ritzau/