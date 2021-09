Venstre er klar på at sænke dagpengesats for nyuddannede

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, vil afvente præsentationen af regeringens nye reformudspil, før han giver en samlet vurdering af det. Men det, der er kommet frem i flere medier, kalder han "fornuftigt".

Regeringen lægger ifølge TV 2, Børsen og Politiken op til at skære i dagpengesatsen for nyuddannede uden job. Venstre har for nylig spillet ud med et lignende forslag.

- Jeg synes, man skal se det samlede uddannelsessystem under et, og dermed også de muligheder man har som færdiguddannet. Man får en gratis uddannelse i Danmark, man får SU under uddannelse, og man kan tage lån.

- Så synes jeg også, det er fair at se på, hvor høj en dagpengesats man skal have, når man er ledig, siger han og tilføjer, at det er særligt vigtigt i en tid med mangel på arbejdskraft.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringens udspil præsenteres klokken 10.00 i Statsministeriet.

En anden markant ting i udspillet er ifølge TV 2 en 37 timers aktiveringspligt for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Også her er Venstre særdeles åben.

- Vi synes, det er et fornuftigt og godt forslag, som vi gerne vil være med til at få gennemført, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringens støttepartier SF, Enhedslisten og De Radikale kommenterer ikke udspillet, før det er lagt helt frem, er meldingen.

I afslutningsdebatten i Folketinget inden sommerferien udtalte statsminister Mette Frederiksen (S), at et større reformprogram, der strækker sig over ti år, med målet om at få flere i arbejde var en nødvendighed. Herunder at få flere faglærte og flere arbejdsløse udlændinge ind på arbejdsmarkedet.

- At have et arbejde og bidrage til samfundet er nu engang noget af det vigtigste i et menneskes liv. Høj beskæftigelse er samtidig en afgørende forudsætning for fortsat vækst og velstand, sagde Mette Frederiksen.

/ritzau/