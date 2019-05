Venstre bliver med fire pladser det største danske parti i Europa-Parlamentet, viser prognoser fra DR og TV2.

Venstre får det 14. danske mandat i Europa-Parlamentet. Det bliver aktuelt, når Storbritannien som følge af brexit forlader EU. Det viser DR's prognose søndag aften efter valget.

Danmark får i alt 14 mandater i Europa-Parlamentet modsat 13 ved valget i 2014.

Men det 14.-mandat tiltræder først, når Storbritannien udtræder af EU.

I alt får Venstre fire mandater, og det er en fordobling sammenlignet med seneste valg. De fire mandater gør Venstre til det største danske parti i Europa-Parlamentet.

Med næsten 100 procent af stemmerne talt op, står Venstre til at få 23,5 procent af stemmerne.

Politisk kommentator Noa Redington finder det meget overraskende, at Venstre står til at have fået flest stemmer til europaparlamentsvalget.

- Man må sige, at det er lykkedes for dem at samle en masse vælgere op. Det er vel den største overraskelse i det her. Det er et kæmpe rygstød for Venstres valgkamp til Folketinget, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen glæder sig da også over det gode resultat.

- Venstre står styrket som Danmarks største parti.

- Danmark er et dejligt land. Det er ikke et perfekt land, men det er det bedste, der findes. Vi kan meget på egen hånd, men ikke alt, siger Løkke ved midnatstid søndag aften.

Det næststørste parti er Socialdemokratiet, der får tre pladser i parlamentet, mens SF og De Radikale står til to mandater hver. Enhedslisten sikrer sig for første gang et mandat i parlamentet, mens De Konservative beholder sin ene plads.

Dansk Folkeparti står tilbage med et stort tab efter valget, da partiet mister tre af sine pladser i parlamentet og kun får et enkelt mandat.

Som det eneste parti er DF ikke med i et valgforbund i forbindelse med valget. Så selv om DF faktisk fik flere stemmer end De Radikale, får De Radikale to mandater, mens DF må nøjes med det ene.

