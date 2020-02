Venstre får indfriet hovedkrav og er klar til forhandlinger

Et hovedkrav om færre penge til kommuner med mange udlændinge ser ud til at være opfyldt for Venstre.

Venstres medlemmer kan fredag gnide sig i hænderne.

Allerede inden de har sat sig tilbage ved forhandlingsbordet om en reform af systemet for udligning mellem kommunerne, har regeringen accepteret et ud af tre hovedkrav fra oppositionens største parti.

- Vi har fået mulighed for at komme tilbage i forhandlingslokalet. Det er afgørende, og så kan vi genopbygge tillid derfra. Det er vigtigt, at vi nu kommer til at tale substans, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Venstre har krævet en undskyldning og indrømmelser fra Socialdemokratiet, der ved en fejl kom til at sende en mail til Jyllands-Posten.

Mailen koordinerede et angreb på Venstre, mens partierne forhandler om en omfordeling mellem rige og fattige kommuner.

Ellemann kaldte det et tillidsbrug, og statsminister Mette Frederiksen (S) beklagede tirsdag.

Foruden de tre hovedkrav førte det til krav fra Venstre om, at oppositionspartiet kun ville forhandle med medlemmer fra regeringen, og at et af dets hovedkrav om udlændinge skulle imødekommes.

- Forudsætningen for, at vi kan indtræde i forhandlingslokalet igen, er, at man dropper overbetaling af særligt socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen på udlændingedelen, siger Ellemann.

Han regner med at fortsætte forhandlingerne allerede i weekenden.

Finansminister Nicolai Wammen (S) imødekom fredag oppositionspartiet.

- Vi vil gerne række hånden frem til et godt samarbejde, og derfor har vi sagt til Venstre, at vi er parate til i de videre forhandlinger at tage udgangspunkt i finansieringsudvalgets anbefalinger i udlændingedelen, siger han til DR og TV2.

Det var ellers på forhånd ventet at være det sværeste krav at indfri for regeringen. Det skyldes, at det især kommer S-kommuner på den københavnske Vestegn samt landets største S-kommuner til gode.

Venstre henviser til anbefalinger fra et ekspertudvalg om, at tilskuddet til kommuner med mange udlændinge er for højt. Det vil partiet halvere fra 5,2 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner.

Regeringen har lagt op til, at det skal ned med 900 millioner kroner.

Aftalen om en udligningsreform skal i alt fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

/ritzau/