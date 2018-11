Venstre farver sine EU-sokker lidt mere blå

Sundhed, udlændinge, decentralisering og EU bliver de centrale temaer på Venstres landsmøde. Blandt andet Brexit gør det lidt lettere for partiet at signalere EU-begejstring i dag, selvom den blå nuance stadig er mere mat end i 1990’erne

Denne weekend samles Venstre til sit sidste ordinære landsmøde før folketingsvalget, og som for andre partier skal det først og fremmest mobilisere baglandet til folketingsvalgkampen. I dag skal man diskutere sundhedspolitik, ligesom udlændingepolitik og decentralisering ser ud til at blive centrale temaer.

I baggrunden summer et eventuelt senere formandsopgør, hvis Lars Løkke Rasmussen (V) taber regeringsmagten og derfor forventeligt må trække sig som partiformand. Officielt står finansminister Kristian Jensen til at overtage posten, men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg åbnede for nye spekulationer, efter at hun et interview i denne uge med Altinget.dk sagde, at hun ikke vidste, om hun havde evnen og lysten til at blive formand, men ”hvis det kom dertil”, ville hun have viljen til det.

En mulig strid om formandskabet afspejler, at der ideologisk fortsat er fløje i partiet, som handler om, hvor tungt nationalkonservative og liberale værdier skal vægtes. Det kommer for eksempel til udtryk i EU-debatten. Hele søndag er på landsmødet afsat til at tale om international politik og Danmarks placering i forhold til EU.

Europaparlamentsmedlem Morten Løkkegaard står til at blive spidskandidat til næste års europaparlamentsvalg. Ifølge ham er der ingen tvivl om, at der har været ”kamp om den liberale sjæl”, særligt i den partigruppe i parlamentet, Alde, som Venstre er med i – i øvrigt sammen med Radikale Venstre.

Partigruppen ledes af den karismatiske tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt, som går ind for et føderalt, europæisk samarbejde.

Andre medlemmer af Alde fra Sydeuropa ønsker at gøre EU til en social union, og at der skal føres en fælles skattepolitik. Den slags holdninger har givet liberale partier i Nordvesteuropa grå hår i hovedet, og de har nu fundet sammen i en slags alliance inden for alliancen. Også for at finde en fællesnævner i forhold til det franske regeringsparti, En Marche, der gerne vil være med i ALDE-gruppen, men hvis leder, præsident Emmanuel Macron, er føderalist.

For at holde fast i de liberale værdier i det europæiske parti mødtes Lars Løkke Rasmussen (V) forleden med syv andre og ligesindede liberale statsministre fra Holland, Belgien, Luxemborg, Finland, Estland, Slovenien og Tjekkiet på Marienborg.

Mødet blev oprindeligt aftalt før sommerferien i Luxemborg på Lars Løkke Rasmussens initiativ.

Ifølge Morten Løkkegaard er det lykkedes gruppen at holde Alde fast på den liberale kurs.