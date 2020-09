Venstre: Flere friplejehjem skal sikre bedre hjemmepleje

Flere friplejehjem og pårørende i alle plejehjemsbestyrelser er vejen frem, mener V efter ny sag om svigt.

To tiltag skal sikre en bedre hjemmepleje, mener Venstres ældreordfører, Jane Heitmann.

Det siger hun efter endnu en sag om svigt i ældreplejen.

Denne gang drejer det sig om en videooptagelse, som TV2 har bragt, hvor en sosu-ansat håner en demensramt kvinde på et plejehjem i Helsingør.

Venstre foreslår mere frit valg, så der i alle kommuner er mindst ét friplejehjem, og at der er pårørende i alle plejehjemsbestyrelser.

- Der er brug for mere frit valg. I dag er det sådan i mange kommuner, at der kun en type plejehjem. Nemlig det kommunale.

- Vi ønsker, at der bliver flere friplejehjem, så der i alle kommuner er mindst ét friplejehjem, så alle ældre har noget at vælge imellem.

- Og så ønsker vi en styrket pårørendeinddragelse. Altså bestyrelser på alle plejehjem, hvor også de pårørende har en plads, siger Heitmann.

I videoen fra Helsingør taler en mandlig sosu-ansat engelsk til den 83-årige demensramte kvinde, der giver udtryk for, at hun ikke forstår den sosu-ansatte.

På engelsk spørger den sosu-ansatte blandt andet, om kvinden er skør, og hvad der er galt med hende.

Videoen er efterfølgende sendt fra den ansatte til en bekendt, skriver TV2. Videoen blev ifølge TV2 sendt 31. maj. Den ansatte blev fyret i juni.

Videoen fra Helsingør kommer, efter at TV2 tidligere på året kunne afsløre, hvordan ældre på to plejehjem i Aarhus og Randers blev udsat for omsorgssvigt.

- Det, vi har kunnet konstatere i Randers og Aarhus, er, at de pårørende er kørt direkte over, siger Heitmann.

- De pårørende har typisk henvendt sig til først personalet og så til ledelsen og i nogle tilfælde også kommunalbestyrelsen, men ingen har lyttet. Tingene er bare fortsat, og det dur ikke, siger Heitmann.

/ritzau/