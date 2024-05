Venstre foreslår EU-cyberbrigade som modsvar til russisk troldehær

EU skal have en mindre hær af specialister på cyberområdet, der kan udgøre en kampklar cyberbrigade mod aktører med hybride trusler i ærmet.

Det foreslår Venstre i et nyt EU-forsvarsudspil.

Venstreformand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger, at truslen er vokset og kun bliver større for hybride angreb rettet mod Danmark og Europa.

- Både fra fremmede magter, men også fra aktører, der kan have interesser i at destabilisere dele eller hele Europa. Det er ikke kun lande.

- Det kan også være terrororganisationer eller lignende. Derfor er vi nødt til at have et andet og stærkere beredskab, end vi har i dag, siger han til DR.

Venstres forslag lægger op til, at cyberbrigaden skal være frivillig at deltage i for EU's medlemslande.

Fra Danmark kan man blandt andet bidrage med specialister fra Center for Cybersikkerhed og måske nogle af de cyberværnepligtige unge, lyder det.

Troels Lund Poulsen nævner det omfattende og ødelæggende angreb på Estland helt tilbage i 2007 som et skrækscenarie.

I maj advarede Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) om, at truslen for hybride angreb og cyberangreb er steget.

I den forbindelse blev det understreget, at PET ikke har kendskab til mulig russisk sabotage mod Danmark. Men truslen om russisk hybridkrig i Danmark er "skærpet".

I sidste uge orienterede Troels Lund Poulsen som forsvarsminister Folketingets partiledere og Det Udenrigspolitiske Nævn om truslen for destabilisering af valghandlingen i Danmark.

- Jeg frygter ikke, at russerne kommer til at destabilisere vores valghandling her 9. juni til EU-valget, siger han til DR, hvor han forklarer, at russerne dog generelt har en interessere i at destabilisere valg.

Sidste efterår foreslog EU-præsident Charles Michel idéen om at skabe en fælleseuropæisk "cyberstyrke". I EU-toppen var der et ønske om, at EU blev bedre til at forsvare sig mod netop cybertruslerne og hybride trusler.

Det fremgår ikke, hvorvidt der skal afsættes ekstra penge til området.

Venstre har endnu ikke et bud på, hvor EU-enheden skal sidde, eller hvor stor "brigaden" skal være.

Men det skal være en fast struktur, der konstant er i beredskab og kan træde til, hvis et EU-land bliver udsat for et omfattende hackerangreb.

Venstres udspil indeholder i alt syv forslag, der skal styrke EU's evne til at forsvare sig selv.

Udspillet bliver præsenteret mandag formiddag på Christiansborg.

/ritzau/