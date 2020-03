Venstre foreslår regeringen at staten tilbagebetaler moms

Venstre har ingen krav - kun forslag - med til forhandlinger om tiltag, der skal redde små virksomheder.

Når formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, forhandler med regeringen, plejer han at have politiske krav med.

I den helt særlige situation med udbruddet af coronavirus, som blandt andet har store konsekvenser for virksomheders indtjening, er kravene lagt til side for en stund.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen, da han ankommer til forhandlinger i Finansministeriet om tiltag, der skal hjælpe især de mindre aktører i dansk erhvervsliv.

- Vi plejer at have krav med, men som situationen er nu, så handler det om at tænke højt og tænke sammen. Derfor er de traditionelle politiske krav erstattet af en måde at brainstorme på sammen, siger han.

For små virksomheder er regeringen parat til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Konkret foreslår regeringen et tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

Regeringen er også parat til at sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Her foreslår regeringen at kompensere 75 procent af omsætningstabet - dog vil der maksimalt blive tale om 23.000 kroner per måned.

Med til finansminister Nicolai Wammen (S) har Venstre dog en liste med forslag til yderligere initiativer. Blandt andet mener partiet, at momsbetaling fra 2. marts ekstraordinært tilbagebetales til virksomhederne.

- Det vil kunne give de virksomheder en tiltrængt likviditet. Det handler i bund og grund om at holde hånden under virksomheder, og at der er mulighed for at gå på arbejde for så mange danskere, som overhovedet muligt.

Jakob Ellemann-Jensen mener dog grundlæggende, at regeringens forslag er fornuftigt.

- Vi havde efterlyst nogle tiltag, som også retter sig mod de mindre virksomheder og selvstændige, iværksættere og freelancere. Det, regeringen har fremlagt, lader til at ramme i nogen grad, siger han.

- Særligt hæfter jeg mig ved, at der er lønkompensation også til de helt små virksomheder. Det er et godt sted at starte.

