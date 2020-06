Venstre foreslår skattelettelse til udlejere af sommerhuse

For at hjælpe den pressede turistbranche foreslår Venstre at fordoble fradraget på udlejning af sommerhuse.

Coronakrisen har haft store økonomiske konsekvenser for den danske turistbranche.

Derfor foreslår Venstre en stor skattelettelse til udlejere af sommerhuse som et led i de igangværende forhandlinger om en såkaldt sommerpakke, der skal give danskerne flere penge mellem hænderne.

Det siger Lars Christian Lilleholt, der er partiets turismeordfører.

Konkret foreslår Venstre, at det eksisterende bundfradrag for indtægter fra udlejning af sommerhuse fordobles i 2020.

Som bundfradraget er nu, er de første 11.500 kroner af lejeindtægten skattefri, hvis man udlejer privat. Og det skattefri beløb er 41.800, hvis man udlejer gennem et bureau.

Det sidste beløb vil Venstre i år hæve til 80.000 kroner.

- Alene i april var der en million færre overnatninger i sommerhusene i Danmark. Det har virkelig belastet mange sommerhusudlejere, og dem vil vi gerne give en håndsrækning, siger Lars Christian Lilleholt.

Danmark åbner på mandag igen grænserne for tyskere, nordmænd og islændinge. Og her ventes alene de tyske feriegæster at indtage 14.000 sommerhuse.

Derudover er der omkring 3000 sommerhusbookinger fra nordmænd og danskere. Det oplyste Feriehusudlejernes Brancheforening torsdag.

Lars Christian Lilleholt glæder sig over, at det går fremad med udlejningen af sommerhusene - men der er i høj grad fortsat brug for en hjælpende hånd, mener han.

- Heldigvis går det bedre. Men mange sommerhusudlejere oplevede et rigtig sort forår. Og det vil vi gerne løfte op til et noget lysere forår og sommer, siger han.

Der er dog også stadig et stykke vej op til den normale aktivitet i højsæsonen midt i juli. Her er normalt op mod 30.000 udlejninger i danske sommerhuse, oplyste brancheforeningen torsdag.

/ritzau/