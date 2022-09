Venstre foretrækker EU-løsning frem for dansk forbrugerafgift

Partier i blå blok er ikke meget for en flyafgift for passagerer, som regeringen foreslog tirsdag.

Venstre er ikke positivt stemt over for regeringens forslag om en passagerafgift på 13 kroner på flybilletter fra 2025.

I stedet foretrækker klimaordfører Marie Bjerre, at der findes en EU-løsning for at gøre flytrafik grønnere i fremtiden.

- Det er selvfølgelig velkendt, at det med en afgift ikke er noget vi i Venstre synes godt om. Men vi er klar til at gå til forhandlingerne, for vi synes det er vigtigt at få grønne brændstoffer til vores fly, siger Marie Bjerre.

I stedet for afgifter skal der fokuseres på brændstof, lyder det.

- Vi ved, at man allerede nu er i gang med at lave aftaler om grønne brændstoffer på EU-niveau, hvor man vil lave et iblandingskrav. Hvor man siger, at det skal være lovpligtigt at iblande grønne brændstoffer.

- Vi tror, at det er bedre, at man løser det her europæisk, for det er ikke nogen isoleret dansk udfordring med at få skaffet grønne brændstoffer til vores fly, siger Marie Bjerre.

Hun vil dog "ikke afvise noget på forhånd" i forhold til en flyafgift inden forhandlingerne, men påpeger igen:

- Vi synes ikke, at det er fornuftigt at sætte skatter og afgifter op i det her land.

Der er dermed ikke den store opbakning til regeringens udspil om afgiften på 13 kroner.

Det parlamentariske grundlag, Enhedslisten, SF og De Radikale, har alle peget på, at de ønsker en markant højere afgift, end hvad regeringen spiller ud med.

I oktober sidste år lød det fra De Konservative, at det var en dårlig idé at basere en afgift på passagerne.

- Det er langt mere genialt at lægge en afgift på brændstoffet, så flyet bliver tvunget til at flyve med grønt brændstof i stedet for at lave en passagerafgift, sagde klimaordfører Mona Juul dengang til TV 2.

Danmarksdemokraterne er heller ikke positiv stemt over for regeringens forslag.

- Vi står midt i en gigantisk energikrise, hvor både el, varme og transportpriser stiger, indleder gruppeformand Peter Skaarup et opslag på Twitter.

- Og så vil regeringen indføre en passagerafgift, så de svageste danskere ikke længere får råd til at flyve på ferie. Tak for kaffe!

Med passagerafgiften på 13 kroner vil regeringen afsætte knap 1,9 milliarder kroner til én grøn indenrigsrute i 2025 samt en helt grøn indenrigsluftfart i 2030.

