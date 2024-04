Venstre forfremmer sekretariatschef til partisekretær

Venstre har fundet afløseren for Christian Hüttemeier, der tidligere på året meddelte, at han ønskede at fratræde som partisekretær.

Partiets hovedbestyrelse har lørdag besluttet at overlade posten til Kristian Nørgaard, der i dag er chef for Venstres sekretariat på Christiansborg.

- Kristian Nørgaard har et indgående kendskab til Venstre, til Venstres bagland og til vores organisation, og han er enormt vellidt og velrespekteret i alle led af partiet, siger partiformand Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse om den nye partisekretær.

Kristian Nørgaard er cand.jur. og har ledet partiets Christiansborg-sekretariat siden februar sidste år.

Han har tidligere været politisk chef i hotellernes og restauranternes brancheforening, Horesta, og så har han været politisk valgt for Venstre til byrådet i Billund og til regionsrådet i Region Syddanmark.

Kristian Nørgaard tiltræder 1. maj. Christian Hüttemeier har indvilget i at blive i partiet frem til 30. juni og dermed sikre en god overlevering.

/ritzau/