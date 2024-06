Venstre-formand stemmer personligt og håber på to mandater

Partiformand Troels Lund Poulsen (V) håber, at Venstre kan sikre sig to mandater ved EU-parlamentsvalget. Faktisk er det hans succeskriterium.

Det siger han søndag formiddag i Merløse Fritidscenter i Holbæk Kommune, efter at han har afgivet sin stemme til valget. Med sig har han sin kæreste og deres datter.

- Jeg tror, at Venstre kan få et godt og acceptabelt valg. Jeg håber selv, at vi kan få to mandater.

- Det er det, jeg har sagt, er succeskriteriet ved det her EP-valg, siger Troels Lund Poulsen.

To mandater vil være en halvering sammenlignet med valget i 2019, hvor Venstre fik fire mandater.

En halvering er netop, hvad de seneste meningsmålinger spår partiet til. Både den måling, som Epinion har foretaget for DR og Altinget, og den måling, som Megafon har foretaget for TV 2, sender to mandater til Venstre.

Venstreformanden vil ikke sige, hvor han har sat sit kryds, men han har sat sit kryds ud for en navngiven person fra Venstre.

- Det har jeg jo, fordi jeg er formand for Venstre, og det er jo godt at støtte det parti, jeg selv er formand for, siger Troels Lund Poulsen.

Vælgernes favorit ved det seneste EU-valg, Morten Løkkegaard, får endnu en tur for Venstre som spidskandidat. Og dermed mulighed for at fortsætte sit arbejde i EU-Parlamentet.

Venstre stiller med nuværende medlem af parlamentet Asger Christensen som anden kandidat. På listens tredjeplads er Ulla Tørnæs, der er tidligere minister og medlem af parlamentet.

Der har under valgkampen været mediehistorier om, at Alexandra Sasha, der indtil for nylig stillede op for Venstre til valget, havde mulige russiske bånd. Derudover er det beskrevet, at Ulla Tørnæs' mand ikke har afviklet sine russiske forretninger.

Troels Lund Poulsen kalder det "en klog beslutning", at Alexandra Sasha selv trak sit kandidatur, men han mener ikke, at der kan være opstået tvivl om, hvor Venstre står i spørgsmålet om Ukraine.

- Nej, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vælgerne udmærket godt ved, at Venstre har en meget stærk europæisk profil, hvor vi også bakker op om at have et stærkt sammenhold og en kæmpe opbakning til Ukraine.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Venstre får et godt resultat her i dag, siger V-formanden.

I EU-Parlamentet sidder Venstre i gruppen Renew, som består af socialliberale og liberale politikere. Inden valget var det den tredje største gruppe.

Danmark skal ifølge Venstre være en aktiv deltager i blandt andet EU's forsvarssamarbejde. Partiet vil derudover arbejde for at styrke EU's ydre grænser og etablere modtagecentre for flygtninge og asylansøgere uden for Europa.

Venstre ønsker desuden, at Danmark skal gå forrest i EU, når det gælder klimamål, vedvarende energi og energieffektivitet.

Til valget stiller 169 kandidat op fordelt på 11 partier. De dyster dermed om de 15 pladser, som Danmark får i EU de næste fem år.

